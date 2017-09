Femsa bezit nu 8,6 procent aandelen Heineken

AMSTERDAM (AFN) - Fomento Economico Mexicano (Femsa) heeft na de verkoop van een belang van ruim 5 procent van de aandelen Heineken nu nog een belang van 8,63 procent in de bierbrouwer.

Femsa verkocht bijna 22,5 miljoen aandelen Heineken voor een prijs van 84,50 euro per aandeel. Daarnaast werden 7,7 miljoen aandelen in Heineken Holding verkocht tegen 78 euro per stuk. Het belang in Heineken Holding daalde daardoor van 14,9 naar 12,2 procent. De verkoop leverde Femsa in totaal 2,5 miljard euro op.

Femsa behoudt een zetel in het bestuur van Heineken Holding en twee zetels in de raad van toezicht van Heineken. Volgens Femsa wordt de opbrengst van de verkoop gebruikt om zijn groeiplannen in Mexico te ondersteunen. Femsa verwierf de aandelen toen Heineken in 2010 de biertak van de Mexicanen kocht.

