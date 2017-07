Omzetgroei voor speelgoedfabrikant Mattel

EL SEGUNDO (AFN) - De Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel, bekend van Barbie, Hot Wheels en Fisher-Price, heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien groeien. Dat werd donderdag na het slot van de beurshandel in de Verenigde Staten bekendgemaakt.

Mattel realiseerde voor 974,5 miljoen dollar aan opbrengsten, tegen 957,3 miljoen dollar een jaar eerder. Onder de streep resteerde een verlies van 56,1 miljoen dollar, of 0,16 dollar per aandeel. Analisten rekenden in doorsnee op een verlies per aandeel van 0,9 dollar en een omzet van 981 miljoen dollar.

Het speelgoedconcern zag de wereldwijde verkopen bij de zogenoemde Girls & Boys Merken met 10 procent aandikken. Maar de Barbie-verkopen zakten met 5 procent en Fischer-Price met 3 procent.

