Kalm handelsverloop op Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De effectenbeurs in Amsterdam liet dinsdag een zeer bescheiden winst optekenen na de koersverliezen van de voorgaande dag. Ook elders in Europa deden beleggers het rustig aan. Er was weinig belangrijk nieuws om de handel echt te sturen.

De AEX-index op Beursplein 5 stond richting het middaguur 0,1 procent hoger op 509,75 punten. De MidKap noteerde vrijwel vlak op 734,76 punten. De beurzen in Parijs en Londen bleven ook nagenoeg onveranderd, Frankfurt won 0,6 procent.

AkzoNobel zakte 0,3 procent in de AEX. Het verf- en chemieconcern houdt op 19 april een investeerdersdag en zal dan onder meer plannen presenteren voor de afsplitsing van de speciaalchemietak. Het bedrijf wil hiermee de druk van aandeelhouders na de overnamepogingen van het Amerikaanse PPG wegnemen.

Galapagos

De sterkste stijger bij de hoofdfondsen was biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 2,1 procent. Galapagos profiteerde van een positief analistenrapport door KBC Securities. Digitaal beveiliger Gemalto ging 1,7 procent vooruit dankzij een verhoging van het beleggingsadvies bij Goldman Sachs. DSM won 1,3 procent na een verhoging van het advies door Liberum.

In de MidKap stonden chiptoeleverancier Besi en financieel dienstverlener Intertrust bovenaan met koersstijgingen van bijna 2 procent. Kunstmestbedrijf OCI was de grootste daler bij de middelgrote fondsen met een min van 2 procent.

In Stockholm was Ericsson een verliezer met een daling van 0,7 procent. De Zweedse producent van netwerkapparatuur kondigde een grote afschrijving aan en gaat flinke reorganisaties in de bedrijfsstructuur en het topmanagement doorvoeren. Ericsson denkt dat de winst in het eerste kwartaal veel lager zal uitvallen dan eerder gedacht.

Euro

In Londen bleef de koers van Tesco vrijwel onveranderd, nadat het Britse supermarktconcern een schikking had gemeld die werd getroffen in verband met het grote boekhoudschandaal bij het bedrijf. Reisconcern Thomas Cook ging in Londen 1,3 procent omlaag na een handelsbericht.

De euro noteerde 1,0860 dollar, tegen 1,0885 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 48,10 dollar. Brentolie klom 0,7 procent tot 51,08 dollar per vat.

