AMG voert omzet verder op

AMSTERDAM (AFN) - Advanced Metallurgical Group (AMG) heeft zijn omzet in het tweede kwartaal verder zien toenemen, op een licht lagere nettowinst. Dat maakte de producent van specialistische metalen donderdag bekend.

De opbrengsten van AMG bedroegen 262 miljoen dollar, wat 6 procent meer is dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) ging daarbij met 22 procent omhoog naar 31,9 miljoen dollar.

Onder de streep bleef echter 2 procent minder over, met een nettowinst van 13,1 miljoen dollar. In het vergelijkbare kwartaal vorig jaar waren nog eenmalige baten meegenomen in verband met voorraadaanpassingen.

Kasstroom

Topman Heinz Schimmelbusch uitte zich in een toelichting vooral tevreden over de sterke kasstroom in de eerste zes maanden van dit jaar. Daardoor is AMG er volgens hem in geslaagd de nettoschuld op een vergelijkbaar niveau te houden als eind vorig jaar, ondanks substantiële investeringen in de lithiumactiviteiten in Brazilië en de uitbreiding op het vlak van titanium aluminide in Duitsland.

AMG rekent voor het hele jaar op een verbetering van de winstgevendheid. Bij de aandeelhoudersvergadering in mei werd ook al de verwachting uitgesproken het bedrijfsresultaat binnen vijf jaar te kunnen verdubbelen naar meer dan 200 miljoen dollar. Dat optimisme werd onder meer aangewakkerd door een belangrijke, langjarige opdracht voor de levering van lithiumconcentraat voor het Braziliaanse dochterbedrijf van AMG. Daarvoor wil het bedrijf zijn productiecapaciteit op dit vlak ook gaan opvoeren.

