Heijmans doet Duits onderdeel van de hand

ROSMALEN (AFN) - Heijmans heeft een akkoord bereikt over de verkoop van alle aandelen in het Duitse Oevermann aan het Oostenrijkse PORR. Dat maakte het bouwbedrijf maandag bekend. De verkoop levert Heijmans naar verwachting 60 miljoen euro op.

De transactie wordt naar verwachting afgerond in het tweede kwartaal van 2017, na goedkeuring door mededingingsautoriteiten. Oevermann is actief in de wegenbouw en utilitaire bouw. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 215 miljoen euro.

Met de verkoop van Oevermann zet Heijmans naar eigen zeggen een belangrijke stap op weg naar verdere schuldreductie en een structurele verbetering van de vermogensverhoudingen. Eerder gaf Heijmans aan dat het zich alleen nog zal richten op de Nederlandse markt.

