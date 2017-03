DEN HAAG (AFN) - KPN heeft een deel van zijn belang in Telefónica Deutschland ingewisseld voor aandelen in Telefónica. Dat zijn KPN en Telefónica maandag overeengekomen.

In ruil voor 178,5 miljoen aandelen in Telefónica Deutschland krijgt KPN 72 miljoen aandelen Telefónica, die een belang van ongeveer 1,4 procent vertegenwoordigen in het Spaanse telecomconcern. Het belang van KPN in Telefónica Deutschland wordt met deze transactie teruggebracht van ongeveer 15,5 procent tot circa 9,5 procent.

KPN is van plan na verloop van tijd zijn belang in Telefónica terug te brengen, met een focus op waardecreatie en in lijn met de door partijen overeengekomen voorwaarden voor een ordelijke verkoop van de aandelen Telefónica. De opbrengst daarvan zal gebruikt worden om verdere waarde te creëren voor aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Het resterende belang in Telefónica Deutschland wordt gezien als een financiële investering. KPN heeft het voornemen om potentiële dividendbetalingen uit dit belang uit te keren aan aandeelhouders.

