Vraag naar uitzendkrachten omhoog

AMSTERDAM (AFN) - De vraag naar uitzendkrachten is de afgelopen weken toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die brancheorganisatie ABU dinsdag heeft gepubliceerd.

Uitzendkrachten draaiden in periode 4 (week 13-16) 6 procent meer uren dan een jaar eerder. De omzet van uitzendbedrijven nam ook met 6 procent toe.

In de industriële sector was 11 procent meer werk voor tijdelijk personeel. In de technische sector steeg de vraag naar uitzendkrachten met 10 procent. In de administratieve sector namen de uitzenduren echter met 2 procent af in vergelijking met een jaar eerder.

