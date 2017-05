Tie Kinetix boekt lagere omzet

BREUKELEN (AFN) - Tie Kinetix heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar een lagere omzet in de boeken gezet. Dat meldde het softwarebedrijf woensdag.

Tie kreeg ruim 9,7 miljoen euro aan opbrengsten binnen in de periode oktober tot en met maart. Dat was 4,4 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook de orderinstroom zakte terug, van ruim 7 miljoen naar 6,7 miljoen euro. De onderneming wist zijn bedrijfsresultaat (ebit) wel op te voeren, van 98.000 tot 125.000 euro.

Het bedrijf zet de laatste tijd fors in op zijn Flow-bedrijfssoftware. Dat levert wel veel nieuwe orders op, maar tegelijkertijd wordt in andere zaken minder geïnvesteerd. In klanten die niet mogelijk overgaan op Flow wordt bijvoorbeeld geen geld meer gestoken. Topman Jan Sundelin spreekt daarom wat betreft de resultaten van een ,,transitieperiode''. Hij verwacht komende kwartalen meer omzet uit Flow te kunnen halen.

