'Omzetdoel Unilever halen wordt lastig'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het wordt lastig voor Unilever om zijn doel voor een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent dit jaar te halen. Dat zegt een analist van RBC Europe in reactie op de kwartaalcijfers van het bedrijf.

De cijfers van Unilever over de afgelopen periode waren over de hele linie teleurstellend, aldus de marktkenner. Dat kwam met name door tegenvallende volumes. Unilever wees daarbij onder meer op het slechte weer in Europa tijdens de zomer en de orkanen die de Verenigde Staten teisterden.

RBC handhaaft zijn underperform-advies. Het aandeel Unilever zakte bij opening 3,1 procent in de AEX tot 50,60 euro.

Deel dit artikel via: