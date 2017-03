Werk voor uitzendkrachten neemt verder toe

AMSTERDAM (AFN) - De werkgelegenheid voor uitzendkrachten neemt nog altijd stevig toe. Dat blijkt uit cijfers die de brancheorganisatie voor uitzendbureaus ABU dinsdag heeft gepubliceerd.

Uitzendkrachten draaiden in de vier weken tot en met 26 februari 8 procent meer uren dan een jaar eerder. De sterkste stijging werd daarbij gemeten in de industrie, waar 11 procent meer werk was voor flexibele arbeidskrachten. Het aantal uitzenduren in de technische sector nam met 8 procent toe, terwijl er 3 procent meer administratief werk was voor uitzendpersoneel.

De omzet in de uitzendbranche groeide ook met 8 procent.

