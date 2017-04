AkzoNobel laat zich niet opjagen door PPG

AMSTERDAM (ANP) - AkzoNobel neemt de tijd voor het bestuderen van het verhoogde overnamebod dat het Amerikaanse PPG Industries maandag uitbracht. ,,Wij laten ons niet opjagen’’, aldus het verf- en chemieconcern, dat verder niet wil zeggen hoelang dit proces waarschijnlijk gaat duren.

,,Zoals u zult begrijpen kost dit tijd’’, verklaarde president-commissaris Antony Burgmans dinsdag op de reguliere aandeelhoudersvergadering in Amsterdam. Twee eerdere aanbiedingen van het Amerikaanse bedrijf waren volgens hem ,,volstrekt onvoldoende'', waardoor Akzo ook nooit het gesprek is aangegaan met PPG. Burgmans wilde niet op speculaties over het nieuwe voorstel ingaan en benadrukte dat dit eerst uitgebreid geanalyseerd moet worden in het licht van de nieuwe strategie en vooruitzichten van AkzoNobel.

Dat onlangs aangekondigde plan, waarbij het bedrijf zijn speciaalchemietak wil afsplitsen, werd tegenover de aanwezige beleggers verdedigd door topman Ton Büchner. ,,We weten dat er nog heel veel potentie in AkzoNobel zit en we willen dat er graag uithalen’’, aldus Büchner. Zijn woorden werden met luid applaus ontvangen.

Kritiek

Er was ook kritiek. Zo uitte beleggersclub VEB zijn onvrede over het afschilderen van jager PPG als ,,Amerikaanse barbaar''. Verder wilden meerdere aandeelhouders weten waarom AkzoNobel toch denkt dat zijn eigen plannen beter zijn dan de voorstellen van PPG.

Het bedrijf wilde verder niet ingaan op het verzoek van aandeelhouders om een buitengewone aandeelhoudersvergadering uit te schrijven om over de positie van Burgmans te stemmen. Een groep aandeelhouders onder leiding van Elliott Advisors drong eerder aan op een stemming over zijn positie, omdat hij weigerde onderhandelingen aan te gaan met PPG. Volgens de commissarissen was dat verzoek echter ,,onverantwoordelijk, disproportioneel, schadelijk en niet in het belang van het bedrijf''.

Elliott kwam dinsdag zelf ook nog aan het woord met enkele vragen. Een vertegenwoordiger van de activistische belegger werd door de zaal overwegend met boegeroep ontvangen. Burgmans reageerde ook enigszins opgelaten, maar dat was omdat de zegsman van Elliott de namen van Büchner en Burgmans door elkaar haalde, zo verklaarde de president-commissaris na afloop.

