Tata Steel neemt horde voor fusie ThyssenKrupp

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Tata Steel heeft een pensioendeal gesloten in Groot-Brittannië. Daarmee neemt het Indiase moederbedrijf van de staalfabriek in IJmuiden een belangrijke horde voor een eventuele fusie van zijn Europese staalactiviteiten met die van het Duitse ThyssenKrupp.

Door de langverwachte regeling is Tata Steel niet meer verantwoordelijk voor de pensioenverplichtingen van vele duizenden Britse staalwerkers. Als onderdeel van de deal betaalt Tata 550 miljoen pond aan het pensioenfonds en krijgt het fonds een belang van 33 procent in de Britse activiteiten van het bedrijf.

Tata onderhandelt al meer dan een jaar met ThyssenKrupp over een samenvoeging van hun Europese staaldivisies. ThyssenKrupp gaf echter aan dat een deal niet mogelijk kan zijn voordat de Britse pensioenkwestie was opgelost. Overigens is er veel weerstand tegen een fusie bij de werknemers van zowel ThyssenKrupp als Tata Nederland vanwege zorgen over eventueel banenverlies en sluiting van vestigingen.

ThyssenKrupp zou inmiddels werken aan een alternatief plan voor een mogelijke fusie met Tata, waarbij het bedrijf zijn industriële activiteiten grotendeels afstoot en zich gaat focussen op zijn staalwerkzaamheden. De industriële activiteiten die afgestoten kunnen worden, behelzen onder meer de liften- en roltrappentak en het onderdeel dat technische producten levert aan de industrie.

