'Laptopverbod kost passagiers ruim 1 miljard'

LONDEN (AFN) - Een verbod op laptops in de handbagage op vluchten tussen Europa en de Verenigde Staten kan luchtvaartmaatschappijen en hun passagiers meer dan 1 miljard dollar gaan kosten. Dat heeft topman Alexandre de Juniac van de internationale branchevereniging IATA woensdag gezegd in een gesprek met Bloomberg Television.

Nu al moeten laptops en andere elektronische gadgets groter dan een smartphone in de ruimbagage worden opgeborgen op vluchten tussen de VS en sommige landen in het Midden-Oosten. Terroristen zouden plannen hebben om in dergelijke apparaten explosieven aan boord te smokkelen.

Uitbreiding van het verbod naar de EU zou volgens De Juniac niet alleen veel geld kosten, maar ook een barrière opwerpen voor zakelijk verkeer tussen Europa en de VS. De IATA-directeur is er niet van overtuigd dat de ernst van de dreiging de ingrijpende maatregel rechtvaardigt. Hij wil graag meer informatie van de Amerikanen.

Deel dit artikel via: