WASHINGTON (AFN) - De Amerikaanse president Donald Trump laat onderzoek doen of de import van staal uit het buitenland de nationale veiligheid in gevaar kan brengen. Trump ondertekende daarvoor donderdag een decreet in het Witte Huis.

Volgens Trump is staal van groot belang voor de Amerikaanse economie en het leger en is het daarom onverstandig afhankelijk te zijn van buitenlands staal. Het onderzoek kan mogelijk leiden tot importhefifngen op staal van buiten de Verenigde Staten. Vooral China wordt ervan verdacht goedkoop staal te dumpen in Europa en de VS.

Trump heeft in zijn verkiezingscampagne gezegd de binnenlandse industrie te willen stimuleren, waaronder de Amerikaanse staalsector. Met behulp van een wet uit 1962 kan de Amerikaanse overheid importbeperkingen opleggen in verband met de nationale veiligheid.

