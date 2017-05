'Voorwaarden verkoop Aegon aantrekkelijk'

AMSTERDAM (AFN) - De voorwaarden rond de verkoop van Amerikaanse verzekeringsactiviteiten van Aegon aan Wilton Re zijn aantrekkelijk. Dat meldde KBC Securities in een reactie op de deal die Aegon maandag bekendmaakte.

Het gaat om de zogenoemde payout annuities en de Bank-Owned en Corporate-Owned Life Insurance activiteiten van Aegon. De verkoop is in lijn met de strategische doelstelling om het kapitaal voor activiteiten in afbouw te verminderen. Door de transactie en de daarmee samenhangende management-ingrepen wordt ongeveer 700 miljoen dollar aan kapitaal vrijgemaakt in 2017.

KBC stelt de verkoop van deze niet-kernactiviteiten te verwelkomen en is van mening dat het kapitaal dat wordt vrijgemaakt ,,substantieel'' is. Dit zal een welkome oppepper geven aan de kapitaalratio en liquiditeit van Aegon, aldus de bank. Het advies is hold.

Positief

ING gaf aan dat met de verkoop de financiële flexibiliteit van Aegon wordt vergroot en dat deze stap als positief moet worden gezien. Ook ING heeft een hold-advies.

Beleggers reageerden positief op het nieuws van Aegon. Het aandeel was maandag omstreeks 09.35 uur met afstand de sterkste stijger in de AEX met een plus van 5,8 procent op 4,68 euro.

