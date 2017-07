'Groeiversnelling zichtbaar bij Philips'

AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologieconcern Philips heeft het tweede kwartaal goeddeels in lijn der verwachting gepresteerd. Wel benadrukten marktanalisten van ING maandag in een rapport de groeiversnelling die vooral zichtbaar is bij de orderinstroom van Philips. Bij Morningstar spraken ze van ,,solide" omzetgroei.

De cijfers die Philips naar buiten bracht waren voor het eerst exclusief de resultaten van het afgesplitste Philips Lighting. Met name de divisie Personal Health gaven de kwartaalcijfers een duw in de goede richting, aldus ING. Bij de de Healthcare-divisie was enigszins sprake van teleurstellende resultaten, maar daarbij wezen de analisten op de sterke orderinstroom die 8 procent hoger uitviel.

De marktkenners van de bank vinden het wel jammer dat bij de balans en het statement over de kasstroom geen sprake was van geschoonde resultaten, dus exclusief Lighting.

Marges verbeteren

Philips heeft de mogelijkheid om de marges te verbeteren, geholpen door ,,aanhoudende groei en voorspelbare uitvoering", aldus ING. De doelen die Philips voor het hele jaar hanteert zijn volgens de bank ,,duidelijk en haalbaar". Philips voorziet voor heel 2017 een vergelijkbare omzet die 4 tot 6 procent hoger zal uitvallen. Daarnaast zal het bedrijf naar verwachting de marges weten op te krikken.

Analisten van Morningstar wijzen op de margeverbetering mede geholpen door kostenbesparingen. Voor het hele jaar voorzien de marktkenners een omzetgroei van ruim 3 procent.

ING handhaafde zijn koopadvies voor Philips met een koersdoel van 32 euro. Ook Morningstar hanteert het advies 'buy' met een koersdoel van 36 euro. Het aandeel Philips was maandag in het eerste handelsuur de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3,6 procent op 32,09 euro.

Deel dit artikel via: