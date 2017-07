ArcelorMittal onderzoekt incident bij fabriek

FLORANGE (AFN/BLOOMBERG) - ArcelorMittal onderzoekt mogelijke vervuiling door zuurresten bij zijn fabriek in het Franse Florange. De omvang van de mogelijke vervuiling is onduidelijk.

Volgens de staalgigant wordt binnen het bedrijf en bij toeleveranciers gekeken naar wat er aan de hand is. ,,Als er vervuiling is dan is dat ongewoon en in strijd met onze gangbare werkwijze", liet het bedrijf weten in een verklaring.

