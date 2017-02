'Aegon ziet onderliggende winst stijgen'

AMSTERDAM (AFN) - Aegon heeft de onderliggende brutowinst vorig kwartaal naar verwachting zien stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Dat voorspellen analisten in een vooruitblik op de cijfers die de verzekeraar vrijdag voorbeurs publiceert.

De analisten verwachten in doorsnee een onderliggende winst voor belastingen van 509 miljoen euro, tegen 486 miljoen euro in de laatste drie maanden van 2015. De nettowinst kwam volgens de gemiddelde prognose met 416 miljoen euro 13 procent lager uit dan een jaar eerder.

Aegon kondigde begin december een nieuwe bezuinigingsronde aan, waarbij circa vijfhonderd banen worden geschrapt in de VS. De verzekeraar verwacht zijn kosten eind 2018 in totaal met 350 miljoen euro te hebben verlaagd, waar eerder werd gemikt op 200 miljoen euro aan besparingen. Met de extra besparing kan Aegon naar eigen zeggen voldoen aan zijn doel om in 2018 een rendement op eigen vermogen van 10 procent te realiseren.

Aegon had in het derde kwartaal profijt van bezuinigingen en gunstige ontwikkelingen op de aandelenmarkten, terwijl de lage rente en hoge claims in de VS een rem zetten op de groei. De onderliggende brutowinst zakte in die periode met 7 procent, waarmee de verwachtingen van analisten destijds werden overtroffen.

